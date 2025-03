Thesocialpost.it - Tremendo incidente, donna investita da un’auto: muore così a 55 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Tragicoquesta mattina, domenica 30 marzo 2025, in via Pittore, dove unadi 55ha perso la vita dopo essere statadafuori controllo. L’impatto, avvenuto all’altezza del civico 53 intorno alle ore 11:45, è stato fatale per la, che camminava tranquillamente sul marciapiede.Secondo una prima ricostruzione, il veicolo coinvolto, una Peugeot 208, era guidato da un uomo di 57. Non è ancora chiaro se la perdita di controllo dell’auto sia stata causata da un malore improvviso del conducente o da un guasto tecnico al mezzo. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’.I soccorsi e le prime indaginiSul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale, ma ogni tentativo di salvare la vittima è stato vano: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.