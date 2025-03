Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Truppe di Macron e Starmer in Ucraina? Politici disperati che boicottano il negoziato”

“L’idea dellefranco britanniche inè un uomo alla disperazione, cerca un ruolo di protagonista a tutti i costi e boicotta il“. Così Marcoad Accordi&Disaccordi il talk condotto da Luca Sommi sulcon la partecipazione di Andrea Scanzi, a proposito della proposta del presidente francese emersa al termine del vertice dei cosiddetti “volenterosi”. “è un uomo aggrappato all’Eliseo, sa benissimo che alle prossime elezioni non vincerà lui, non non lascerà tracce, nemmeno la polvere resterà di lui. – ha detto il giornalista – Sono tre anni che cerca un ruolo di protagonista purchessia. Iniziò dicendo che non bisognava umiliare Putin, pensando che Putin stesse perdendo la guerra o stesse per perdere la guerra. Poi ha detto che bisognava sposare la mediazione dei cinesi, anzi volò a Pechino per candidarsi a cheerleader di XI Jinping in Europa, per fare la mediazione al posto della Cina.