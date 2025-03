Thesocialpost.it - Travaglio attacca Macron e Starmer: “Soldati europei in Ucraina? Due uomini disperati”

Il giornalista Marcoha criticato duramente il presidente francese Emmanuelper la sua proposta di inviare truppe franco-britanniche in. Durante il talk show Accordi & Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi,ha definito l’iniziativa del leader francese un tentativo disperato di mantenere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale.Leggi anche: Lite-Calenda, Mario Giordano: “Da testimone dello scaz**, vi dico come è andata”“vuole essere protagonista a tutti i costi”Secondo il direttore del Fatto Quotidiano,sarebbe “un uomo aggrappato all’Eliseo, consapevole di non poter vincere le prossime elezioni e determinato a lasciare un segno a ogni costo”.ha ricordato come il presidente francese abbia più volte cambiato strategia sulla guerra in, passando dall’invito a “non umiliare Putin” all’idea di mediare con Pechino, fino alla recente proposta di un intervento militare congiunto.