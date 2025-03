Trasporto marittimo, a Fiumicino tariffe più alte per navi e merci

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 marzo 2025 – Aumentano leper ilpasseggeri epresso i terminali marittimi R1 e R2 della rada diha trovato un nuovo capitolo con l’Ordinanza n. 20/23 emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma. Il provvedimento, reso necessario dall’adeguamento annuale degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ha stabilito un aumento delledel 9,8% rispetto all’anno precedente.L’istanza era stata presentata dalla societàHarbour Services S.r.l., concessionaria dei servizi dipasseggeri enella zona, con sede ain via Torre Clementina 184. La richiesta di adeguamento dellesi è basata sulle disposizioni contenute nell’art. 15 dell’Ordinanza n. 36/2005, che prevede la revisione dei costi in base agli indici ISTAT.