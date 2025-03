Tvzap.it - Tragico schianto tra auto in Italia, ci sono vittime

Leggi su Tvzap.it

train, ci– È di due morti e una terza persona ferita in modo molto grave il bilancio di unincidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 29 marzo 2025, in provincia di Piacenza. Il fatto è accaduto poco prima delle 23 lungo la via Emilia Parmense, all’altezza di località Fornace Felina, tra Fontana Fredda e Firenzuola. Due vetture siscontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. ( dopo le foto)Leggi anche: Chi è Giuseppe, il fratello di Maria De Filippi: vita privata e carrieraLeggi anche: Loretta Goggi, l’annuncio improvviso spiazza tutti: la decisione è drasticatrain, ciUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la via Emilia, tra Piacenza e Fiorenzuola d’Arda.