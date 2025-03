Napolitoday.it - Tragico incidente stradale: donna di 45 anni muore investita da un'auto

Unadi 55, M.I. è statada un'mobile in via Pittore a San Giorgio a Cremano questa mattina. L'mobilista, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è girato su se stesso andando poi a sbattere contro il muro della strada. Strada chiusa per ore.