Thesocialpost.it - Tragedia nella notte a Verona: Edoardo muore folgorato a 19 anni sul tetto di un treno

Mangano, 19, è mortodopo essere salito suldi unmerci fermostazione secondaria di Porta Vescovo, a. Lasi è consumatatra sabato e domenica, al termine di una serata trascorsa con amici in una discoteca nei pressi della stazione.Secondo la prima ricostruzione della Polizia Ferroviaria, il ragazzo avrebbe scavalcato la recinzione della stazione per ragioni ancora da chiarire, forse per una bravata o per accorciare il percorso verso casa. Una volta salito sul vagone, ha toccato i cavi dell’alta tensione, venendo colpito da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.Il corpo senza vita diè stato trovato lungo i binari dagli agenti della Polfer, intervenuti dopo la segnalazione. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.