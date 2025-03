Lanazione.it - Tragedia in sala operatoria, il marito sconvolto: “Pregate per lei”. Ma ora inizia la caccia alla verità

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 30 marzo 2025 – Il dolore toglie il fiato. Le domande si affollano nella mente, insieme al fiume di ricordi e alle lacrime che non smettono. Lorenzo affida ad un messaggio sui social il suo strazio e la sua richiesta per l’amata moglie. Chiede per lei una preghiera alle persone che l’hanno conosciuta e amata. “Chiedo a tutti e tutte, ringraziandovi dei pensieri che avete inviato, di rivolgere una preghieramia Roberta, un invito a condividere e partecipare”, scrive. Basta questo a far capire l’unione di una coppia che costruiva la vita insieme al figlio, già sulla soglia della gioventù. Lei, carattere gioviale, sempre con il sorriso a illuminarle il volto: la ricordano così i clienti e i colleghi del supermercato di Piancastagnaio dove Roberta lavorava. E proprio i colleghi hanno voluto dedicarle un ricordo molto toccante.