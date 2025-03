Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2025 ore 18:30

intenso in direzione della capitale in particolare rallentamenti e code sulle diramazione nord e sud rispettivamente in fila da Settebagni e da Torrenova in entrambi i casi in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare quella tratta in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra classi ABS Salaria cod e poi sulla Cassia bis Veientana per un incidente tra le rughe Castel de' ceveri in direzione della capitale coda tratti persu via Pontina tra Pomezia e pratica di mare ci stiamo su via del Foro Italico fino a domani chiusa la galleria Farnesina su disposizione dei Vigili del Fuoco Pertanto ilproveniente dalla Salaria diretto in direzione dello Stadio Olimpico Deve necessariamente seguire verso la galleria Giovanni XXIII possibili difficoltà per ilultimo giorno per la tappana del tu ridi Jolie è il rapper napoletano Si esibirà questa sera al palazzo dello sport lo ricordiamo il palazzetto è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport