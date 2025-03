Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazionee leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente tra via è via Pontina si rallenta in direzione dipersu via Pontina da Pomezia al Raccordo Anulare e fino a domani chiusa la galleria Farnesina su via del Foro Italico su disposizione dei vigili del fuoco per ilproveniente dalla Salaria e diretto verso lo stadio Olimpico Deve necessariamente proseguire verso la galleria Giovanni XXIII non si escludono ripercussioni per iled in centro alle 18 manifestazione in piazza dell'esquilino nell'area compresa tra l'obelisco in via Cavour possibili difficoltà di circolazione in tutta l'area circostante ultimo giorno per la tappana del tour edition per napoletano Si esibirà questa sera al palazzo dello sport dell'EUR lo ricordiamo il palazzetto è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport ma per i dettagli queste di altre notizie potete consultare il sito