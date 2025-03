Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-03-2025 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione da venerdì il sesto dei grandi eventi giubilari Dedicato ai missionari della Misericordia molti gli appuntamenti in programma tra la Basilica di San Pietro e la basilica di Sant'Andrea della Valle modifiche alla viabilità in piazza Vidoni corso Vittorio Emanuele anche oggi geolier rapper napoletano si esibirà il palazzo dello sport dell'EUR raggiungibile con la linea B della metropolitana alla fermata EUR palasport dalle 7 alle 18 chiusa la Circonvallazione Gianicolense per interventi di Manutenzione del verde la strada sarà chiusa da Piazzale di via San Girolamo Emiliani deviazioni per il trasporto pubblico oggi alle ore 9 nell'area del Foro Italico è in programma la prima edizione della Vertical Race un evento che punta al integrazioni tra atleti con disabilità agonisti e amatori la gara si svolgerà su un percorso di 10 km con partenza e arrivo dallo stadio dei Marmi e si snoderà per il Lungotevere telo Diaz Flaminio Ponte della Musica Lungotevere Oberdan e Piazza del Foro Italico previste chiusure deviazioni per ile per le numerose linee bus per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito