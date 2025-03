Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-03-2025 ore 17:30

LuceverdeBerry trovati dalla redazione non molto ilregistrato sulla rete viaria delin aumento o in direzione della capitale sulle diramazioni nord e sud è sul Raccordo Anulare dove abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina e La Romanina code anche su via Pontina da Pomezia Tor de' Cenci in direzione del raccordo anulare si sta in fila poi sulla Cassia bis tra le rughe e Castel de' ceveri qui è segnalato anche un incidente per lentamente code sempre in direzione di Roma sulla A12 roma-civitavecchia tra Santa Severa Cerveteri spostamenti agevoli come ogni domenica dallo Stop dei mezzi pesanti fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino chiusa fino al 23 giugno in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni su strada provinciale bene tutto grazie attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.