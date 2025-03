Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-03-2025 ore 09:30

LuceverdeBuongiorno Bentrovati della redazione volume dinella norma quelli registrati al momento sulle principali strade delspostamenti agevolati dal divieto di circone dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria dalle 9 alle 22della norma anche Sui raccordi autostradali della capitale alle 9 nell'area del Foro Italico in programma la spedizione della Vertical Race evento sportivo Che punta all'integrazione tra Atletico disabilità agonisti e amatori gara si svolge sul percorso di 10 km con partenza e arrivo dallo stadio dei Marmi con attraversamento delle Lungotevere Maresciallo Diaz a Lungotevere Flaminio Ponte della Musica Lungotevere Oberdan in piazza del Foro Italico previste chiusure e deviazioni per ile anche per le numerose linee bus tu la sora Atina Cassino tratto chiuso per lavori nel tratto tra Atina inferiore Atina superiore In entrambe le direzioni dal km 24 al km 20 d850 lezioni sulla strada provinciale 259 mettere sulla statale via Salaria senso unico alternato per lavori tra ponte del Grillo in Montelibretti In entrambe le direzioni in alle 19 del 30 giugno bene da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.