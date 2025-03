Calciomercato.it - Tradimento immediato: Kean lascia la Fiorentina, ma resta in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime notizie legate al futuro dell’attaccante italiano, protagonista con la maglia viola e con quella azzurra: il punto della situazioneLa doppietta contro la Germania ha inevitabilmente acceso le luci dei riflettori su Moise. L’attaccante italiano, protagonista di una grande stagione con la maglia della, ha così confermato di aver voltato pagina e di aver davvero spiccato il volo.la, mainA (LaPresse) – Calciomercato.itAlla Juve, ovviamente, crescono i rimpianti, per un giocatore venduto solamente per 18 milioni di euro. I Viola, invece, esultano per un investimento davvero azzeccato:ha fin qui giocato trentaquattro partite con la, con oltre 2700 minuti. I gol sono stati addirittura venti, di cui quindici inA.