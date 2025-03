Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2025: Güzide scopre che Oylum è incinta

Leggi su Davidemaggio.it

Doccia fredda in arrivo perÖzgüder. Nelle prossime puntate di, l’avvocatoinfatti dalla consuocera Mualla cheè in attesa di un figlio da Behram Dicleli. Certa che l’ossessionato imprenditore finirà per rovinare la vita della secondogenita,consiglia inizialmente adi abortire, ma poi decide di aiutarla a fuggire in America, lontana da Behram.Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.05 e la domenica alle 15.30. Infine, appuntamento in prime time il venerdì. Ecco leda lunedì 31a domenica 6Lunedì 31: arriva Mualla, la madre di BehramTolga va in ospedale a trovare, ma quando arriva, vede la ragazza insieme a Behram, decide quindi di andare via e raggiungere Selin.