Sport.quotidiano.net - Toscana Tour, Bicocchi vola. Ancora sul podio: è terzo

sulalil cavaliere toscano Emilio. Il primo graduato dell’Aeronautica Militare in sella a Hemerald d’Aragonne ha conquistato la terza posizione nella 145 valida per il Longines Ranking Jumping che ha visto sfidarsi sul campo Dante 81 binomi provenienti da tutto il mondo per un montepremi di 28.500 euro. A vincere è stato il brasiliano Andrè Reichmann in sella a Cookie du Bassin e secondo l’olandese Harrie Smolders con Deesse de Kerglenn. Tanto agonismo anche nella 145 di Cavalleriaqualificante per il Gran Premio di questo pomeriggio. Ed anche qui in terza posizione un cavaliere italiano: Francesco Turturiello in sella a Cornetto 60, autore di un’ottima prova in una gara che ha visto scendere sul campo in erba Boccaccio 59 binomi. In prima posizione la Francia con Alix Ragot con Serafina Dbh Ze in seconda l’Austria con Dominik Juffinger in sella a Dion van de Oldenhoff.