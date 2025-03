Ilgiorno.it - Torre Santa Maria, una mamma rilancia l’unico alimentari: “Nel mio mini-market la spesa crea relazioni”

(Sondrio) – “Grazie”. Doriana Tornadù è unadi 37 anni. “Quando sento i nonnini pronunciare questa parola mi sento già ripagata”. Lavorava in un bresaolificio e al mercato di Sondrio per un’azienda agricola. Li ha lasciati per una sfida controcorrente: aprire un piccolo negozio mentre la maggior parte chiude. +“L’investimento è stato importante, ma non ci penso”, racconta la giovane residente di, centro di settecento abitanti della Valmalenco, sulla strada che da Sondrio porta a Chiesa, una delle principali località turistiche della Valtellina. “Ci credo. Credo in questo negozio, in questo servizio che voglio dare alla mia comunità”. Ha iniziato il 3 marzo, giorno in cui ha aperto un piccoloche lei, affezionata alle tradizioni, chiama semplicemente “”.