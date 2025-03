Tornano a Firenze le Fiere Quaresimali, un tuffo nella tradizione

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ledirappresentano uno degli eventi più attesi della città durante il periodo che precede la Pasqua.Si tratta di unastorica che risale a secoli fa, quando il mercato si teneva nelle piazze principali della città, offrendo ai fiorentini un’occasione unica per acquistare prodotti tipici, artigianali e gastronomici in vista della festa pasquale.Quest’anno, come lo scorso, lesi terranno al Parco delle Cascine, il polmone verde della città, che accoglierà centinaia di bancarelle, dislocate lungo il viale Lincoln e piazza Kennedy. I mercatini si svolgeranno nei weekend delle seguenti date: 23 e 30 marzo e 6 e 13 aprile. A queste si aggiunge un altro evento importante, la Fiera dell’Ascensione, che si terrà l’1 giugno, una manifestazione che sostituisce la storica Fiera del Grillo, ovvero l’inizio dell’estate fiorentina.