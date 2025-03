Ilfogliettone.it - Torna l’ora legale: ma 350mila italiani dicono basta al cambio orario

Leggi su Ilfogliettone.it

Stanotte, 30 marzo 2025, alle 2 in punto, le lancette degli orologidevront essere spostate un’ora in avanti:. Un rito che si ripete due volte l’anno, ma che per molti non è affatto indolore. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e l’associazione Consumerismo No Profit, il passaggio tra ora solare e oracomporta effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini. Tanto che giàhanno firmato una petizione online per chiedere al Governo di renderepermanente tutto l’anno.I vantaggi energeticiSul piano energetico,sembra portare benefici concreti. Secondo i dati di Terna, negli ultimi 10 anni l’adozione delrioha permesso un risparmio di 11,7 miliardi di kWh, traducibili in una minore spesa sulle bollette degliper circa 2,2 miliardi di euro.