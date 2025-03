Novaratoday.it - Torna l'hanami novarese: il ciliegio di Fauser annuncia la primavera

Leggi su Novaratoday.it

Un angolo di Giappone chelaa Novara. In via Marconi in queste settimane c'è uno spettacolo naturale assolutamente da non perdere: ungiapponese in fiore.Il maestoso albero è infatti nel periodo dell', una parola giapponese che indica la fioritura.