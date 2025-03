Internews24.com - Tonali shock: «Potevo andare all’Inter, su di me c’erano anche queste due squadre»

di Redazionefa una rivelazionein tema calciomercato, il giocatore della Nazionale ammette che sarebbe potuto approdareNel corso di un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Sandro, centrocampista del Newcastle e della Nazionale maggiore ha svelato un retroscena in chiave calciomercato Inter.PAROLE – «Eravamo in Sardegna io, Cistana eTorregrossa, il gruppo Brescia insomma. A un ristorante abbiamo incontrato De Ligt. Era l’anno in cui avevamo giocato contro in Serie A, l’anno del Covid. Lui mi ha parlato benissimo della Juventus, da giocatore mi ha consigliato di farci un pensiero. Erano i giorni in cui stavo trattando con il Milan. Ci eravamo fermati a parlare dopo una partita. Capita che per una manciata di secondi ti ritrovi a chiacchierare con un avversariose non lo conosci, più per una questione di rispetto.