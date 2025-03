Oasport.it - Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: 15 azzurri a Buenos Aires

Ladel2025 discatterà con la tappa di, in Argentina, prevista dal 3 al 10 aprile: l’Italia schiererà 15 atleti, prendendo parte a tutte le 5 prove del programma, dato che oltre alle prove individuali è previsto il trap misto.Nello skeet saranno in gara Gabriele Rossetti, Domenico Simeone ed Elia Sdruccioli tra gli uomini, e Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Giada Longhi tra le donne. Sarà al via solo per il ranking, invece, Giancarlo Tazza.Nel trap, invece, saranno impegnati Mauro De Filippis, Daniele Resca e Diego Valeri al maschile, e Silvana Maria Stanco, Erica Sessa ed Alessandra Della Valle al femminile. Gareggeranno soltanto per il ranking, infine, Lorenzo Ferrari ed Isabella Cristiani.a segno, iper ladelpresenti solo nella pistola maschileISKEET – Uomini: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).