Ravennatoday.it - Tira dritto all'incrocio e finisce con l'auto nel fosso: giovane portato in ospedale in elicottero

Incidente alle prime luci dell'alba domenica mattina in via Corleto a Faenza, attorno alle 5. Un 20enne stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa lungo una stradina laterale quando, giunto alla fine della strada per immettersi in via Corleto, è andato"volando" nel campo adiacente alla.