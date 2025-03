Lettera43.it - Tim, Poste compra da Vivendi e con il 25 per cento diventa primo azionista

Tim torna completamente in mani italiane nel suo nucleo stabile. Dopo aver rilevato da Cassa Depositi e Prestiti il 15 febbraio scorso il 9,81 perdelle azioni del gruppo di telecomunicazioni, e dopo il via libera dell’Antitrust,Italiane ha formalizzato l’acquisto dai francesi didi un ulteriore 15 perdel capitale Telecom Italia, arrivando così a detenere quasi il 25 perdei titoli. Il pacchetto (pari al 10,77 perdel capitale sociale) è costato circa 684 milioni, per un prezzo di 0,2975 euro ad azione, inferiore ai valori di mercato degli ultimi giorni: venerdì 28 marzo aveva chiuso infatti aveva chiuso a 0,31 euro per azione.aveva fatto il suo ingresso in Tim nel 2014, quando aveva ricevuto l’8 perdel capitale come parziale pagamento per la vendita della brasiliana GVT.