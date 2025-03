Juventusnews24.com - Thuram e quel retroscena con Vieira dopo Juve Genoa: la ricostruzione e l’ultimo segnale ‘social’ del francese – FOTO

di RedazionentusNews24e ilcon Patrickal termine di: ladelKhephrene Patrick. Il presente e il passato dellantus intrecciati nel match di ieri contro il. Ma non solo nei 90?, perché anche nel post-partita i due destini si sono incrociati. Quando il figlio d’arte, in conferenza stampa, ha preceduto l’arrivo dell’allenatore delsalutandolo prima di andare via (lo ha allenato ai tempi del Nizza), ma anche quando lo stessoha parlato così del centrocampista bianconero: «Lo conosco bene, l’ho visto piccolissimo allae ho lavorato con lui al Nizza. Ora fa parte di questi centrocampisti forti in Serie A e in Europa. Deve ancora crescere, ha la possibilità di essere più decisivo».