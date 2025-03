Movieplayer.it - Thunderbolts: il teaser svela Bucky Barnes alla guida della nuova squadra Marvel

Leggi su Movieplayer.it

Studios ha rilasciato un nuovo spot televisivo di, in cui ildi Sebastian Stan mette insieme il team di antieroi per affrontare il potente villain del film. Mentre l'uscita disi avvicina, continuano a emergere nuovi dettagli e materiali promozionali. Oggi,Studios ha pubblicato uninedito che offre un'anteprima dell'azione e dei personaggi del film. Con gli Avengers che si sono sciolti, Valentina Allegra de Fontaine (interpretata da Julia Louis-Dreyfus) convince il governo a inviare la suacontro una minaccia imminente. Nel video,(Sebastian Stan)un gruppo di "eroi poco convenzionali" in una missione ad alto rischio per fermare Sentry, il temibile antagonistastoria. Trama, cast e colonna sonora diRecentemente è stato confermato che il film .