The Voice Senior Erminio contro Cocciante | Mi mette i bastoni fra le ruote da 30 anni

Sinni è stato il vincitore della prima edizione di Theregistrata nel pieno periodo della pandemia. Un esperimento su cui i vertici Rai puntavano poco, soprattutto dopo il tiepido successo di TheOf Italy. “Il trofeo era una mano in polistirolo che faceva il segno della vittoria” – le sue parole a TvBlog – “Quando lo tirai fuori mi accorsi che l’indice si era rotto. Era rimasto alzato solo il dito medio. Non so se ci siamo capiti. Lo rincollai ed ora è collocato nel mio studio. Da un punto di vista dell’orgoglio personale ha un grandissimo valore. Non c’era un premio in denaro. Anzi, i soldi ce li misi io per pagare viaggio e hotel a mia madre e mia moglie che vennero ad assistere alle Blind“.Sinni è arrivato a Thedopo trent’di pianobar e una partecipazione alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 1993.