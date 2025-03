Lanazione.it - The Voice Senior. Beni fuori dalla gara

Non ce l’ha fatta Carloa superare la selezione decisiva per accedere alle fasi finali del talent musicale "The". L’artista montevarchino, che aveva conquistato un posto nella squadra di Clementino, ha visto interrompersi il suo percorso nella puntata andata in onda venerdì sera. Il rapper partenopeo, chiamato a operare una scelta obbligata tra i tredici membri del suo team, ha dovuto escluderne sette, tra cui, purtroppo, proprio. Il verdetto è stato reso noto al termine della trasmissione, quando i quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio – hanno annunciato i nomi dei 24 artisti che continueranno la loro avventura. Prima le semifinali, a seguire le finali. Nonostante l’eliminazione, per Carloquesta esperienza si è rivelata comunque indimenticabile.