The Social Hub a Roma | l’inaugurazione del distretto urbano nell’Ex-Dogana

Leggi su Funweek.it

Lunedì 31 marzo 2025 ci sarà l’apertura ufficiale del TheHub a, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’area dell’Ex-in un nuovo punto di riferimento per la città. Dopo il successo delle sedi di Firenze e Bologna, il Gruppo porta nella Capitale il suo innovativo modello di ospitalità ibrida, pensato per creare connessioni tra viaggiatori, lavoratori, studenti e residenti.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> TheHub non è solo un hotel a quattro stelle, ma un vero e proprioche offre una vasta gamma di servizi e spazi condivisi:Coworking: 15 uffici privati, 48 scrivanie dedicate e numerose postazioni flessibili, sale riunioni e cabine per call.