The Miz: "WM 41? Non so se troverò posto nella card, sarà una edizione pazzesca"

The Miz è ormai un veterano della WWE e negli anni è riuscito a togliersi parecchie soddisfazioni e a ritagliarsi spazi importanti, vincendo anche parecchi titoli. Siamo in piena Road To WrestleMania e non manca ormai molto all’appuntamento con WM 41. Ladel principale evento dell’anno di casa WWE, in due serate, sta prendendo forma, ma forse per l’A-Lister stavolta non ci.“Tanti meritano una WM 41”Durante una intervista con “Metro.co.uk”, The Miz ha parlato di WM 41 e della possibilità di non far parte delladello Showcase Of Immortals: “Ci sono molte Superstar che meritano una WM. Laè molto ricca ed è difficile entrarci quest’anno. Sento parlare di diversi match e tra me e me penso ‘cavolo quest’anno WM’”. L’A-Lister, poi, affermato che il suo obiettivo è sempre essere al top o comunque lavorare per arrivarci: “Se una Superstar WWE non ha come obiettivo quello di essere nel main event di WM e di essere campione mondiale allora non deve stare qua.