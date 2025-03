Davidemaggio.it - The Family, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Hülya vuole toglie a Leyla la custodia dei figli

© Mediaset InfinityPropositi poco materni nelle prossime puntate di The. Certa chenon sia in grado di farsi carico di Zeynep e Kaya, i suoi dueSoykan dà il via ad una battaglia legale per sottrarre all’erede ladei due bambini. Particolare che fa andaresu tutte le furie. Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50. Ecco le.Theda lunedì 31a venerdì 4Lunedì 31: Aslanche Devin torni a Istanbul con luiAslan tenta di convincere Devin a tornare a Istanbul con lui. Durante un loro dialogo, trovano una bambina in lacrime, di nome. La bambina è fuggita dal matrimonio del fratello e Devin e Aslan decidono di riaccompagnarla dalla sua famiglia.