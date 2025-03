Sbircialanotizia.it - The Family 2, vendetta e segreti: cosa ci aspetta davvero?

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ci ritroviamo immersi in una storia che pare non voler mai fermare la sua corsa. Seguiteci in questo viaggio tra le strade di Istanbul e i silenzi di Smirne, dove il clan Soykan sembra sul punto di esplodere. Non stiamo scherzando. Sappiamo bene che “The” – adattamento turco della celebre serie americana “I Soprano” . L'articolo The2,ci? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.