Gossipnews.tv - The Couple: Tutte Le Novità sul Nuovo Reality Show!

Leggi su Gossipnews.tv

Dure sfide e un montepremi da sogno: Ilary Blasi presenta ildestinato a sorprendere tutti. Eccole!Mediaset ha finalmente acceso i riflettori su The, ildi Canale 5 destinato a far parlare di sé. Alla conduzione troviamo una garanzia dello spettacolo televisivo: Ilary Blasi. Dopo settimane di mistero, i nuovi spot in onda hanno svelato alcuni dettagli fondamentali. Tra questi: la data di partenza, la diretta h24 e, soprattutto, il montepremi da capogiro.Il debutto del programma è previsto per un lunedì sera molto atteso. Da quel momento, come già accade per il Grande Fratello, il pubblico potrà seguire le coppie giorno e notte. Ma Thenon sarà una semplice convivenza: ogni partecipante dovrà affrontare prove strategiche, fisiche e psicologiche insieme al proprio partner.