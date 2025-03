Unlimitednews.it - Tg Ambiente – 30/3/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Tele:– Ue, un piano per case accessibili e sostenibili– Acqua, l'allarme della Corte dei Conti per sprechi e scarsi investimenti– I cambiamenti climatici hanno impatti irreversibili– Robot, droni e IA per mappare le foreste. La ricerca di Unibzmgg/gtr/col