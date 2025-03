Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. Anche Filicaia e Vorno promossi. Per le altre qualche speranza

New Team (già promosso) e(matematico ieri) festeggiano la promozione in Seconda, vincendo da prime, mentre saleilDiavoli Rossi, secondo, visto che non si giocheranno i play-off nel"A" per la "forbice"."A": Aquila Sant’Anna - Barga 1-2 (Turrini 2, Lena), Calcistica Popolare Trebesto -Diavoli Rossi 1-1 (Franchini, Salvetti), Lucca Ovest - Baston Villa Qrv 1-4 (Di Bartolomeo 2, Giuntini, Angeli, Barfucci), New Team - Casciana Poggio 1-0 (Malatesta) Pontecosi Lagosì - Sporting Vagli 3-1 (Serrani 2, Bonini, Trombi), San Lorenzo - Coreglia 2-0 (Madda, Della Mora), San Vito - Farneta 4-0 (Silvano, Tessieri, G. Andreini, Vellutini). La classifica: New Team * 65;Diavoli Rossi * 60; San Lorenzo 47; Casciana Poggio 45; Calcistica Popolare Trebesto 42; San Vito, Barga 34; Pontecosi Lagosì 33; Coreglia 29; Aquila Sant’Anna 27; Sporting Vagli 24; Baston Villa Qrv 18; Lucca Ovest 15; Farneta 11.