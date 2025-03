Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente in scooter: ragazzino di 15 anni in coma, era senza casco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 30 marzo 2025 – Lotta per la vita undi 15che si trova ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva all'ospedale Bufalini di Cesena, a seguito di unavvenuto questa notte. Sottoposto a una delicata operazione chirurgica, è ora infarmacologico. Cosa è successo Il minorenne è rimasto vittima di uno scontro con un'automobile mentre alle 23 circa di ieri sera si trovava a bordo del proprioin via Acquario, zona Costellazioni a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti sia gli agenti della municipale che della polizia di Stato), il giovane era. Stava uscendo da una stradina chiusa in sella al suoYamaha con targa sammarinese quando, per cause ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'adolescente è entrato in collisione con un'auto.