Terremoto nel Mar Ionio meridionale, scossa di magnitudo 3.4 avvertita lungo le coste siciliane

Unadidi3.4 è stata registrata nel Maralle ore 17:31. Il sisma, secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificato a una profondità di 44 chilometri, al largo delletra le province di Catania e Siracusa.Il movimento tellurico è stato avvertito in alcune zone costiere, ma non ha provocato danni né a persone né a strutture. Le autorità competenti hanno confermato che non è stato necessario lanciare alcun allarme, trattandosi di un evento sismico di intensità moderata e localizzato in mare aperto.Resta alta, tuttavia, l’attenzione nei territori coinvolti, considerata la natura sismicamente attiva dell’area. I tecnici dell’INGV continuano a monitorare la situazione in tempo reale.L'articolonel Mardi3.