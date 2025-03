Terremoto Myanmar le storie dei sopravvissuti | dalla donna incinta estratta viva alle infermiere che proteggono i neonati al Jingcheng Hospital – Il video

Leggi su Open.online

Ci sono ledel reparto maternità dell’ospedalea in Ruili, nello Yunnan cinese, che non mollano inemmeno per un istante, c’è il dramma dei 12 bambini e un’insegnante recuperati senza vita a Mandalay e infine c’è una storia a lieto fine: unasalvata nella stessa città. Sono tante ledelin, un sisma di magnitudo 7.7, con 1.700 morti, circa 3.400 feriti e circa 300 dispersi. La situazione non è semplice: gli ospedali sono al collasso, tra aiuti bloccati al confine a causa del regime militare e la guerra interna al Fronte Popolare, che continua, con i raid sulle macerie. In queste ore sono arrivate le prime squadre di soccorso internazionali, con soccorritori cinesi già al lavoro. Dotati di dispositivi elettronici, cercano itra i palazzi crollati.