Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Myanmar, la terra continua a tremare: nuove scosse, una di magnitudo 5.1. Si scava tra le macerie: una donna estratta viva dopo 30 ore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lanon smette diinle due violentissimedi7.7 e 6.4 che hanno devastato il Paese venerdì 28 marzo, una serie di repliche, tra cui una di5.1 registrata oggi vicino alla capitale Naypyidaw e una di 4.2 ieri sera a nord di Mandalay,no a seminare paura tra una popolazione già stremata.Corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti sotto leIl conteggio ufficiale delle vittime, fornito dalla giunta militare al potere, è salito a 1.644 morti, oltre 3.400 feriti e almeno 139 dispersi solo in. A questi si aggiungono i 17 morti e 32 feriti di Bangkok, dove il crollo di una torre di 30 piani in costruzione ha intrappolato decine di persone (83 ancora disperse). Ma le stime degli esperti sono ben più catastrofiche: lo United States Geological Survey (USGS) ipotizza un bilancio finale che potrebbe oscillare tra i 10.