Terremoto in Myanmar | il bilancio delle vittime supera le 1 600 unità

in. Secondo fonti locali il numero dei dispersi è elevato con oltre 130 persone non ancora rintracciate. Nel frattempo il NUG e il Movimento di Resistenza hanno annunciato tregue, ma giungono segnalazione di bombardamenti da parte dell’esercito Ilè stato colpito il 28 marzo 2025 da un devastantedi magnitudo 7,7, che ha causato oltre 1.600 morti e più di 3.400 feriti. L’epicentro è stato localizzato nella regione di Sagaing, vicino alla città di Mandalay, la seconda più grande del paese. Il sisma ha provocato danni significativi alle infrastrutture, rendendo difficili le operazioni di soccorso.Secondo fonti locali, il numero dei dispersi è ancora elevato, con oltre 130 persone non ancora rintracciate. Le autorità temono che ilpossa aumentare ulteriormente man mano che i soccorritori raggiungono le aree più remote colpite dal