Formiche.net - Terremoto in Myanmar e crisi politica agitano il vertice del Bimstec

Leggi su Formiche.net

In, almeno 1.000 persone sono state confermate morte dopo che undi magnitudo 7.7 ha colpito nei pressi di Mandalay, scuotendo anche la vicina Thailandia. Il sisma è stato il più forte a colpire ilda oltre un secolo. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti ha stimato che il bilancio delle vittime potrebbe superare 10.000.A Bangkok, almeno 10 persone hanno perso la vita, mentre le autorità stanno cercando di liberare decine di persone che si ritiene siano intrappolate sotto le macerie di un grattacielo in costruzione. La capitale thailandese dovrebbe ospitare il 6°del(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) all’inizio di aprile, un incontro che è stato ripetutamente rinviato a causa dell’incertezzain Thailandia.