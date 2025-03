Tvplay.it - Terremoto in Bundesliga: esonerato prima del big match

È arrivato l’esonero incon il licenziamento del tecnico: avrebbe dovuto affrontare una gara decisiva a breveInla situazione sembra ormai abbastanza delineata. Il Bayern Monaco guida con 65 punti la classifica del massimo campionato tedesco con 6 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen secondo e 17 dal Francoforte che occupa la terza piazza.indel big(Lapresse) – tvplay.itIn Europa sono rimaste solamente tre squadre in altrettante competizioni. Se in Conference League non c’è traccia di calcio tedesco, in Europa League troviamo il Francoforte che sfiderà il Tottenham (e ipoteticamente la Lazio in semifinale) e due in Champions League.Stiamo parlando ovviamente del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco. I gialloneri avranno il difficile compito di affrontare il Barcellona di Lamine Yamal mentre i bavaresi se la vedranno con l’Inter di Simone Inzaghi in una doppia sfida che appare più equilibrata del previsto, complici anche gli infortuni.