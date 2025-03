Thesocialpost.it - Terremoto in Birmania: milioni senza casa, emergenza umanitaria senza precedenti

Leggi su Thesocialpost.it

Il sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito lavenerdì ha generato una catastrofein un Paese già martoriato dalla crisi politica e sociale.Ventidi persone sono state direttamente colpite dal, secondo i dati diffusi da Marcoluigi Corsi, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in. Il bilancio provvisorio parla di oltre 1.600 morti e più di 3.000 feriti, ma la conta potrebbe aggravarsi ulteriormente a causa delle interruzioni nelle comunicazioni e dei danni infrastrutturali che complicano i soccorsi.Un Paese in ginocchioIl sisma ha devastato un territorio già segnato dal colpo di stato militare del 2021, che ha lasciato la popolazione in una condizione di estrema vulnerabilità. Ora, la nazione si trova a dover affrontare anche un disastro naturale che ha reso inagibili case, scuole e ospedali, aggravando una crisi già insostenibile.