Terremoto, Francesca nel terrore di Bangkok. ‘È stata una scossa fortissima, ho visto i palazzi ondeggiare’

Perugia, 30 marzo 2025 – “Ci siamo sentite al telefono anche questa mattina (ieri, ndr). La vita è ripresa normalmente.è tranquilla e questo tranquillizza anche noi”. A parlare è Luigina Gentile , la mamma diGargaglia, la giovane di Perugia che vive nella capitale della Thailandia a, dove c’è stato il fortissimo. La famiglia è molto conosciuta a Perugia. Il papà di, Vasco Gargaglia, è il direttore della Confcommercio, la zia, Ida Gentile, giornalista, lavora all’uffico stampa della Regione. “Tanti gli amici che ci hanno contattati per avere notizie di. Nostra figlia - riferisce la signora Luigina - ci ha raccontato diche ondeggiavano, quadri e specchi che cadevano, ma nonostante il devastantedi magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar, lei ha dormito in casa e non pensa di lasciare il Paese, di cui è innamorata follemente”.