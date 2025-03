Lapresse.it - Terremoto Bangkok: impresa italo-thailandese coinvolta nella costruzione del grattacielo crollato

anche un’deldi, in Thailandia,durante ildi venerdì. Si tratta della Italian-Thai Development Plc in joint venture con China Railway No.10 Engineering Group, che opera sotto la statale China Railway Engineering Corporation (CREC), una delle più grandi società di ingegneria eal mondo. A riportarlo è ilPost che riferisce come tutti i post dell’azienda riguardanti l’edificio siano stati cancellati, nonostante lo scheletro della struttura sia stato completato il 31 marzo dell’anno scorso. L’Italian-Thai Development Plc è stata fondata nel 1958 come ‘Sviluppo’ da Chaijudh Karnasuta e Giorgio Berlingieri. È quotata alla Borsa delle Thailandia dal 1994. Sulladell’edificio e sul suo crollo è stata aperta un’indagine.