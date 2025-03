Panorama.it - Terremoto a Bangkok, le immagini delle persone in piscina sui tetti durante le scosse

Il 28 marzo 2025, un potentedi magnitudo 7.7 ha colpito il sud-est asiatico, provocando fortiavvertite fino a, la capitale della Thailandia. Lediffuse sui social media mostrano scene impressionanti: in un grattacielo della città, un gruppo distava nuotando in unaa sfioro quando il sisma ha fatto oscillare violentemente l’edificio.L’intensità del movimento ha trasformato lain un mare in tempesta: l’acqua, sollevata dalle vibrazioni, ha superato i bordi creando onde gigantesche che si sono abbattute con forza intorno. Nonostante il caos, i bagnanti sono riusciti a mantenere la calma e a restare in sicurezzail tremore.Ilha seminato il panico in tutta la città, spingendo migliaia dia riversarsi per le strade nel tentativo di sfuggire a eventuali crolli e danni agli edifici.