Terre rare Zelensky frena

Stop all’accordo sulleucraine chiesto da Trump se questo dovesse minacciare l’adesione all’Unione Europea. E lancia un avvertimento agli alleati: "La Russia irride gli sforzi per la pace perché non sente pressione". Il presidente ucraino Volodymyr, forte del sostegno incassato in Europa da Francia e Regno Unito (un po’ meno da altri Paesi) nelle ultime settimane prova ad alzare la voce. Una mossa forse inevitabile vista la tenaglia in cui si trova Kiev fra le richieste sempre più esose degli Stati Uniti e la pressione militare di Mosca, che con una mano prolunga le trattative per il cessate il fuoco, e con l’altra conduce pesanti bombardamenti sulle città. Non solo, secondo fonti riportate da Associated Press, prepara una grande offensiva nelle prossime settimane. Un modo per sfruttare il momento di debolezza ucraino e rafforzare la propria posizione nelle trattative di pace.