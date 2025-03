Juventusnews24.com - Teotino frena gli entusiasmi: «Non ho visto grandi miglioramenti tra Tudor e Thiago Motta anche se ho notato queste differenze»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24glidopo la partita vinta dalla Juve contro il Genoa: tutte le dichiarazioni del giornalistaGianfrancoè intervenuto a Radio Sportiva per analizzare la prestazione della Juve contro il Genoa.PAROLE – «Non homa hoqualche differenza. Mi è sembrata una squadra che ha sofferto molto meno,grazie al fatto di avere un difensore centrale in più. Ma èvero che ha fatto più fatica a controllare il gioco rispetto alla squadra di. Di molto positivo c’è stato il gol e la partita di Yildiz che fa molto ben sperare per il finale di stagione. Houn Nico Gonzalez nel primo tempo in ripresa, giocando nella parte dove preferisce giocare. Mentre sulle altre criticità tipo lo scarso apporto di Koopmeiners o la scarsa efficacia di Vlahovic in attacco non ci sono state».