Salernotoday.it - Tenta di rubare merce in un market e strattona le dipendenti: un arresto a Battipaglia

Leggi su Salernotoday.it

Hato di mettere a segno un colpo in pieno giorno, per poi darsi alla fugando treintervenute neltivo di fermarlo. È quanto accaduto ieri mattina, presso il supermercato Madaio & Madaio di.Il 30enne, originario dell'Est, O.H. le sue iniziali, è.