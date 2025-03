Milanotoday.it - Tenta di fare shopping gratis in un outlet di lusso, ma scatta l'antitaccheggio

Leggi su Milanotoday.it

Hato di rubare vestiti in unin pieno centro a Milano, per circa 5.500 euro, ma le è andata male, perché non aveva "calcolato" che si sarebbe azionato il dispositivodel negozio. Così una donna di 50 anni è stata arrestata dalla polizia.È successo a Milano, sabato.